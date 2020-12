Samsun Büyükşehir Belediyesi ile sofralar boş kalmıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı haftanın 6 günü huzurevi yemekhanesinde pişirilen yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgınına karşı tüm birimleriyle vatandaşların yanında yer almaya devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla ortaya koyduğu hizmetleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olmaya çalışan belediye ekipleri, vatandaşların da gönüllerinde yer ediniyor. Belediyenin sıcak yemek hizmeti de vatandaşlardan beğeni topluyor.

Huzurevi yemekhanesinde steril koşullarda hazırlanan yemekler, gıda mühendisleri tarafından test edildikten sonra haftanın 6 günü ihtiyaç sahibi vatandaşların evine ulaşıyor. Pişen sıcacık yemekler, yaşlı ve yemek yapamayacak durumda olan vatandaşların sofrasında yerini alıyor. Büyükşehir Belediyesinin verdiği sıcak yemek hizmeti ile sofrasının hiçbir zaman boş kalmadığını belirten Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden Rukiye Erzurumlu, "Allah belediyemizden ve devletimizden razı olsun. Rahatsızlığımdan dolayı evimde yemek yapamıyorum. Büyükşehir Belediyesi’ne başvurdum. Onlar da bana geri dönüş yaptılar. Her gün aynı saatte yemeğimi getiriyorlar. Sofram hiçbir zaman boş kalmıyor. Allah getirenlerden de bu hizmetin verilmesine sebep olan herkesten razı olsun" dedi.

İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde yalnız yaşayan 81 yaşındaki İlyas Yücel ise şunları söyledi:

“Allah belediyemizden razı olsun. 81 yaşındayım. Yaşımdan dolayı hiçbir şey yapamıyorum. Tek başıma yaşıyorum. Büyükşehir Belediyesi ekipleri her gün yemeğimi getiriyor. Temizlik hizmetinden de yararlanıyorum. Büyükşehir Belediyemiz sadece bana yemek getirmiyor. Evimi de temizlemeye geliyorlar. Sıcak yemek ve evde temizlik hizmetinden çok memnunum. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in gözlerinden öpüyorum. Allah yapanlardan da, vesile olanlardan da razı olsun.”