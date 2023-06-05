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Samsun Büyükşehir tüm ekiplerle sahada

05.06.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da son iki gündür etkisini artıran şiddetli sağanak yağış sel felaketine neden olurken Büyükşehir Belediyesi, tüm personel ve ekipmanlarıyla afet nedeniyle yaşanan olumsuz durumlara anında ve hızlı müdahalede bulundu.

Samsun Büyükşehir tüm ekiplerle sahada

Samsun il genelinde son iki gündür etkisini artıran şiddetli sağanak yağış Ladik ilçesinde ve kent merkezinde sel felaketine neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminleri doğrultusunda yapılan sel uyarıları üzerine önceden gerekli tedbirlerini alan ve tüm ekiplerini hazır halde tutan Büyükşehir Belediyesi, yaşanan olaylara anında müdahale etti.

LADİK’TE METREKAREYE 97 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

Ladik ilçesinde son 24 saatte metrekareye 97.33 kilogram yağış düşerken sel suları taşkınlara sebep oldu. Şiddeti yağışın ilk anından itibaren teyakkuza geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede hızlı bir çalışma başlattı. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerden gelen ihbarlara Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla intikal etti. Taşkın olan noktalarda iş makinalarıyla çalışma yapılırken su baskınları oluşan evlerde ise sel suları vidanjörlerle tahliye edildi. Ayrıca evlerinde mahsur kalan 4 vatandaş ise iş makinaları ile kurtarıldı.

TÜM EKİPLER SAHADA

Öte yandan bu gece kent merkezinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sele neden olurken Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri her noktada anında çalışmalara başladı. Son 24 saatte kent merkezinde metrekareye 40 kilogram yağış düşerken İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy’de kısa sürede yoğun miktarda yağan yağmur toprak kayması ve zeminde çökmelere neden oldu. Bu noktalarda gerekli tedbirleri alan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği halinde hızlı bir çalışma yürüttü.

TAHLİYE NOKTALARI TIKANDI

Ayrıca sel sularının taşıdığı malzemelerin tahliye noktalarını tıkamasıyla meydana gelen su baskınlarına SASKİ ekipleri de hızla müdahale etti. Alanda Büyükşehir Belediyesi’nin traktör kepçe, lastikli yükleyici, greyder, mini yükleyici, lastikli ve paletli ekskavatör olmak üzere toplam 68 iş makinesi, 28 kamyon, 4 traktör beko, 30 pick up, 2 itfaiye aracı, 13 su pompası, 5 dalgıç pompası, 26 araç, 17 vidanjör, 11 su tankeri, 8 kombine ile toplam 372 personelin görev yaptığı belirtildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi gerek kent merkezi gerek ilçelerde olumsuz durumlar görülen bölgelerde bir yandan çalışmalarını sürdürürken riskli alanlarda da tedbir almaya devam ediyor. Taşkın riskine karşı il merkezi ve ilçelerdeki akarsu yataklarında şiddetli sel sularının yüksek kesimlerden aşağıya taşıdığı ağaç ve benzeri malzemelerle tıkanma ihtimaline karşı çalışma yapıyor.

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