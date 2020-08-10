YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun Büyükşehirden “Açık Sahne Halk Konseri”

Samsun Büyükşehirden “Açık Sahne Halk Konseri”

SAMSUN HABERLERİ  | 10.08.2020 12:49 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği şehir orkestrası konserleri ve yöresel dans gösterilerini sürdürüyor.Kurban Bayramı sebebiyle ara verilen konserler, 11 Ağustos’ta “Açık Sahne Halk Konseri” ve “Karadeniz’in Renkleri Halk Dansları” gösterisiyle devam edecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği şehir orkestrası konserleri ve yöresel dans gösterilerini sürdürüyor.
Kurban Bayramı sebebiyle ara verilen konserler, 11 Ağustos’ta “Açık Sahne Halk Konseri” ve “Karadeniz’in Renkleri Halk Dansları” gösterisiyle devam edecek. Pandemi sürecinin normalleşmeye başlamasıyla birlikte 2 Temmuz’da startı verilen Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı yaz etkinlikleri, tüm coşkusuyla devam ediyor. Sosyal mesafe kuralı gereği etkinlikleri bu yıl, ‘Açık Sahne’ konserleri ve gösterileriyle sanatseverleri misafir eden belediye, izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor. Türk sanat müziği ve Türk halk müziğinde yerel sanatçıların sahne aldığı etkinliklerde ayrıca Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun yöresel dans gösterileri de büyük ilgi görüyor.
Her çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen etkinliklere tüm vatandaşlar ücretsiz katılabiliyor. Kurban Bayramı sebebiyle ertelenen konser ve gösteriler, 11 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30’da Batıpark tören alanında verilecek. Şehir Orkestrası Açık Sahne Halk Konseri ve Karadeniz’in Renkleri Halk Dansları gösterisiyle sanatçılar ve dansçılar, sanatseverlere yine unutulmaz gece yaşatacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'daki orman yangınlarının yıldırım düşmesinden çıktığı belirlendi

Kütahya'daki orman yangınlarının yıldırım düşmesinden çıktığı belirlendi

Attığını vuran 400 sporcu Tokat’ta buluştu

Attığını vuran 400 sporcu Tokat’ta buluştu

Alpu yaylası alt yapı bekliyor

Alpu yaylası alt yapı bekliyor

Suruç'ta sokaklar grafitiyle renkleniyor

Suruç'ta sokaklar grafitiyle renkleniyor

Adana’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Serinlemek için girdiği leğende boğuluyordu

Serinlemek için girdiği leğende boğuluyordu

Samsun Namaz Vakitleri 10 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:52
Sabah
05:32
Öğle
12:45
İkindi
16:36
Akşam
19:48
Yatsı
21:21

Samsun Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Pazartesi

Gökçe Eczanesi
Ilkadim
Liva Eczanesi
Ilkadim
Pelin Eczanesi
Ilkadim
Erden Eczanesi
Atakum
Meltem Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Adalet MYO’da mezuniyet sevinci

Adalet MYO’da mezuniyet sevinci

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bafra'da Ilköğretim Okulları Arasında Münazara Yarışması

Bafra'da Ilköğretim Okulları Arasında Münazara Yarışması

Samsun'un Sakıp Ağası..

Samsun'un Sakıp Ağası..

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.