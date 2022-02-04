Samsun'da bulunan Onur Anıtı'na yönelik çirkin saldırıya tokat gibi cevap! Sosyal medyada Atatürk paylaşımları rekora ulaştı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına yapılan çirkin saldırı sonrası Samsun halkı adeta ayaklandı. Dün sabah saatlerinde iki kişi, Onur Anıtı'na halat bağlayıp çekmeye çalıştı. Çirkin saldırıyı gerçekleştirmeye çalışanlar çevreden gelen tepkilerden sonra arkasına bile bakmadan kaçtı. Polis ekipleri gelen şikayetler sonucu saldırganları kameradan tespit edip aramaya başladı. Kısa süre içinde yakalanan saldırganlar sorgulama altına alındı. Bu olayın ardından sosyal medyada herkes bir bütün haline geldi. ''Samsun'' etiketi altında 1 saatte 141 bin Tweet atan Türk vatandaşlar, bu olayı Twitter'ın dünya gündemine sokmayı da başardı.

SABAHA KADAR NÖBET TUTULDU

Çirkin saldırının gerçekleştiğinin duyulmasının ardından sosyal medyada örgütlenen herkes Atatürk heykelinin yanına giderek sabaha kadar nöbet tuttu. Meşaleler ve şarkılarla sabaha kadar bekleyen destekçiler sosyal medyada gündem oldu.

TÜRK SPOR KULÜPLERİN DE DESTEK YAĞMURU

Türk Spor Kulüpleri de bu çirkin saldırı karşısında sessiz kalmadı. Birçok kulübümüz bu olay karşısında tepkisini dile getirerek paylaşımlarda bulundu.



