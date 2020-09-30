Samsun Devlet Opera ve Balesi "Opera Seçkileri" konseri verdi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "Opera Seçkileri" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

SAMDOB, 2020-2021 sanat sezonunda, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu’nda "Opera Seçkileri" konserini gerçekleştirdi.

Piyanist Nana Tsutkiridze'nin solistlere eşlik ettiği konserde, SAMDOB sanatçılarından soprano Mine Kurtoğlu, mezzosoprano Didem Çelik, bariton Hasan Çelik, bas Tuncay Kurtoğlu ve Orçun Gün, yüzlerce yıl öncesinden bugüne gelmeyi başarmış operalar ve çağın müzikallerinden seçilen bölümleri seslendirdi.

Konserde, Donizetti’nin "Lucia di Lammermoori", "Don Pasquale", "La Favorite", Bizet’in "Carmen", Mascagni'nin "Cavalleria Rusticana" ve Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" operalarının yanı sıra Leight’in "Mançalı Adam" ile Cole Porter’in "Wonderbar" müzikallerinden bölümlere yer verildi.

Sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle gerçekleştirilen konsere 55 kişi alındı

