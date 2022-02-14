YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun, Kastamonu ve Tokat'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Samsun, Kastamonu ve Tokat'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

14.02.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun, Kastamonu ve Tokat'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Samsun, Kastamonu ve Tokat'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde aralık ayında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde paylaştı.

Görüntülerde, Samsun, Kastamonu ve Tokat'taki kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar da yer aldı.

Trafik Başkanlığı, "Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi." notunu da paylaştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandıSamsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı
Bir görüşte vurulduğu eşinin gözlerine 68 yıldır aynı aşkla bakıyorBir görüşte vurulduğu eşinin gözlerine 68 yıldır aynı aşkla bakıyor
Balıkesirspor-Kocaelispor maçının ardındanBalıkesirspor-Kocaelispor maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Samsun Tokat

Samsun Namaz Vakitleri 14 Şubat Pazartesi

İmsak
05:59
Sabah
07:24
Öğle
12:54
İkindi
15:45
Akşam
18:13
Yatsı
19:34

Samsun Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Pazartesi

Bahar Eczanesi
Ilkadim
Özcan Eczanesi
Ilkadim
Bilge Eczanesi
Canik
Atakent Eczanesi
Atakum
Eylül Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Klip tarzı olay oldu! "RTÜK inşallah yasaklar"

Klip tarzı olay oldu! "RTÜK inşallah yasaklar"

Ünlü şarkıcı final kararına isyan etti! "Ne geçti elinize?"

Ünlü şarkıcı final kararına isyan etti! "Ne geçti elinize?"

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Defne Samyeli kasığına kadar açtı! O detay dikkat çekti

Defne Samyeli kasığına kadar açtı! O detay dikkat çekti

"Osmanlı'ya gelin gidiyorum" dedi! Sevgilisine uygunsuz mesaj yağdı

"Osmanlı'ya gelin gidiyorum" dedi! Sevgilisine uygunsuz mesaj yağdı

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.