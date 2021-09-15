Samsun merkezli 2 ilde FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Samsun ve Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında 2'si muvazzaf asker 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 2 muvazzaf askeri personel ile kapatılan askeri okulun 4 öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun'un Atakum, İlkadım ve Çarşamba ilçeleri ile Karabük'te eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 2'si muvazzaf asker 6 şüpheli yakalandı.

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