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Samsun merkezli FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonunda yakalananlardan 3'ü adliyede

16.09.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun merkezli FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonunda yakalananlardan 3'ü adliyede

Samsun ve Karabük'te, FETÖ/PDY'ye yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ikisi muvazzaf asker 6 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun'un Atakum, İlkadım ve Çarşamba ilçeleri ile Karabük'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen iki muvazzaf askeri personel ile kapatılan askeri okulun 4 öğrencisi dün gözaltına alınmıştı.

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