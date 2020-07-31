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Samsun protokolü bayramlaştı

SAMSUN HABERLERİ  | 31.07.2020 17:05 | Son Güncelleme

Samsun’da protokol üyeleri pandemi kurallarına göre düzenlenen programda bayramlaştı.

Samsun’da protokol üyeleri pandemi kurallarına göre düzenlenen programda bayramlaştı. Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı korona virüse karşı uyararak, "Mutlaka maskemizi takalım. 1.5 metre fiziksel mesafeye mutlaka uyalım” dedi.
Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu’nda protokol bayramlaşma programı düzenledi. Bayramlaşma programı pandemi kurallarına uygun olarak ve katılım dar çerçevede tutularak gerçekleşti. Protokol üyeleri temas etmeden selamlaşma yöntemlerini tercih etti. Maske kullanımı ve sosyal fiziksel mesafeye dikkat edildi. Program sonrası Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı korona virüsü önlemlerine dikkat çekerek vatandaşa uyarılarda bulundu.
Vali Dağlı, “Bugün pandemi kurallarına uygun olarak bayram namazımızı kıldık. Ardından protokol üyelerimizle yine pandemi kurallarına uymak suretiyle bayramlaşmamızı yaptık. Kısıtlı bir sayı çerçevesinde bayramlaşmayı gerçekleştirdik. Tabi dikkatli olmak durumundayız. Gerçekten karşımızda önemli bir risk unsuru var. Bu manada ben tekrar Samsunlu hemşehrilerime hatırlatmak istiyorum. Maske olmazsa olmazımız. Mutlaka maskemizi takalım. Maskesiz adım atmayalım. Dışarı çıkmayalım. Ayrıca 1.5 metre fiziksel mesafeye mutlaka uyalım. Hijyen kurallarına, dezenfekte kurallarına mutlaka uyalım. Bu bayram süre zarfında herhangi bir zarar ziyan, rahatsızlık olmadan inşallah bu bayramı geçiririz diye temenni ediyorum. Tüm Samsunlu bayramını tekrar kutluyorum” diye konuştu.
Bayramlaşma programına AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Garnizon Komutanı Vekili P. Alb. Cengiz Şahingöz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ile kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler katıldı.

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