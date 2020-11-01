Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Samsun-Sivas demir yolu hattındaki modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla ilgili, 'Hattımızda kurulan sinyalizasyon sistemi ile birlikte kapasitemiz iki katına çıktı, yenilenen hattımız çok daha konforlu, emniyetli ve güvenli hale geldi." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, TCDD Samsun Garı'ndaki Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yük ve yolcu taşımacılığında demir yolunun etkin ve verimli hale gelmesi için geniş kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

"Erişim hatları genişleyen yüksek hızlı tren hatlarımız, yeniden inşa edilen konvansiyonel hatlarımız ve modernizasyon edilen mevcut hatlarımızla demir yollarımızın çehresini değiştiriyor ve çağa uygun teknolojilerle donatıyoruz." diyen Bakan Karaismailoğlu, yenilenen Samsun-Sivas demir yolu hattı için şu bilgileri paylaştı:

"Bugün demir yolu çalışmalarımızın en önemli örneklerinden biri İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan 431 kilometrelik Sivas-Samsun demir yolu hattının açılışı için bir aradayız. Türkiye'nin en büyük demir yolu modernizasyonu projesi ile 431 kilometrelik Samsun-Sivas demir yolunun tüm alt ve üstyapısını yeniledik. 2015 yılında başladığımız toplam 318 milyon avro bedelli projenin 152,8 milyon avroluk kısmı AB hibe fonlarından karşılanmıştır. Samsun-Sivas hat yenileme çalışmaları kapsamında 42 tarihi köprünün 17'sini güçlendirdik, köprülerin hepsini restore ettik, 37 köprüyü yeniden yaptık, mevcut 12 tüneli iyileştirdik, 19 adet yolcu durağı, 30 adet teknik bina, bin 12 adet menfez inşa ettik, 121 hemzemin geçidin güvenliğini sağladık. Bir adet kara yolu üst geçit, 6 adet üst geçit, bir yaya alt geçidini tamamladık. 431 kilometrelik hat üzerinde 29 adet istasyon, bir adet uzaktan yönetim merkezinde trafik kontrol, sinyalizasyon tasarım ve imalatını gerçekleştirdik. Hattımızda kurulan sinyalizasyon sistemi ile birlikte kapasitemiz iki katına çıktı, yenilen hattımız çok daha konforlu, emniyetli ve güvenli hale geldi."