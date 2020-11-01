YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni

Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni

SAMSUN HABERLERİ  | 01.11.2020 16:37 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: - "Hattımızda kurulan sinyalizasyon sistemi ile birlikte kapasitemiz iki katına çıktı, yenilenen hattımız çok daha konforlu, emniyetli ve güvenli hale geldi" - "Yenilenen demir yolu hattımız 8 saat 50 dakikadan 5 saat 45 dakikaya inmiştir" - "Sivas, Tokat, Amasya ve Samsun illerimizdeki 3 milyona yakın insanımız, daha konforlu, ekonomik ve hızlı yolculuk yapabilecektir" - "Ülkemizin bölgesinde lojistik süper güç haline gelmesi dünyanın büyük ve güçlü ekonomilerinden biri olma hedeflerine ulaşmamızı hızlandıracaktır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Samsun-Sivas demir yolu hattındaki modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla ilgili, 'Hattımızda kurulan sinyalizasyon sistemi ile birlikte kapasitemiz iki katına çıktı, yenilenen hattımız çok daha konforlu, emniyetli ve güvenli hale geldi." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, TCDD Samsun Garı'ndaki Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yük ve yolcu taşımacılığında demir yolunun etkin ve verimli hale gelmesi için geniş kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

"Erişim hatları genişleyen yüksek hızlı tren hatlarımız, yeniden inşa edilen konvansiyonel hatlarımız ve modernizasyon edilen mevcut hatlarımızla demir yollarımızın çehresini değiştiriyor ve çağa uygun teknolojilerle donatıyoruz." diyen Bakan Karaismailoğlu, yenilenen Samsun-Sivas demir yolu hattı için şu bilgileri paylaştı:

"Bugün demir yolu çalışmalarımızın en önemli örneklerinden biri İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan 431 kilometrelik Sivas-Samsun demir yolu hattının açılışı için bir aradayız. Türkiye'nin en büyük demir yolu modernizasyonu projesi ile 431 kilometrelik Samsun-Sivas demir yolunun tüm alt ve üstyapısını yeniledik. 2015 yılında başladığımız toplam 318 milyon avro bedelli projenin 152,8 milyon avroluk kısmı AB hibe fonlarından karşılanmıştır. Samsun-Sivas hat yenileme çalışmaları kapsamında 42 tarihi köprünün 17'sini güçlendirdik, köprülerin hepsini restore ettik, 37 köprüyü yeniden yaptık, mevcut 12 tüneli iyileştirdik, 19 adet yolcu durağı, 30 adet teknik bina, bin 12 adet menfez inşa ettik, 121 hemzemin geçidin güvenliğini sağladık. Bir adet kara yolu üst geçit, 6 adet üst geçit, bir yaya alt geçidini tamamladık. 431 kilometrelik hat üzerinde 29 adet istasyon, bir adet uzaktan yönetim merkezinde trafik kontrol, sinyalizasyon tasarım ve imalatını gerçekleştirdik. Hattımızda kurulan sinyalizasyon sistemi ile birlikte kapasitemiz iki katına çıktı, yenilen hattımız çok daha konforlu, emniyetli ve güvenli hale geldi."

- "Kuzey güney koridorunda lojistik taşımacılık ivme kazanacaktır"

Samsun-Sivas demir yolu hattının yük ve yolcu taşımacılığı ile Karadeniz'in Anadolu'ya açılan kapısı olduğuna işaret eden Bakan Karaismailoğlu, "Böylelikle kuzey güney koridorunda lojistik taşımacılık ivme kazanacaktır. Yenilenen demir yolu hattımız 8 saat 50 dakikadan 5 saat 45 dakikaya inmiştir. Sivas, Tokat, Amasya ve Samsun illerimizdeki 3 milyona yakın insanımız, daha konforlu, ekonomik ve hızlı yolculuk yapabilecektir." diye konuştu.

- "Ulaşım ve altyapı yatırımlarımızın bir bir tamamlıyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin yatırımlarla lojistik açıdan güçlendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin bölgesinde lojistik süper güç haline gelmesi dünyanın büyük ve güçlü ekonomilerinden biri olma hedeflerine ulaşmamızı hızlandıracaktır. Milli bağımsızlığımızın güçlü bir ekonomiden geçtiği bilinci ile ülkemizin her bir noktasında ekonomik canlılığa katkı verecek ulaşım ve altyapı yatırımlarımızı bir bir tamamlıyoruz."

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de törende kısa bir konuşma yaptı.

Törene, Vali Vekili İbrahim Avcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile ilgili kamu kurumlarının üst düzey temsilcileri katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktıMilyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktı
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göz doktoru oğlunu ziyarete gitti, depremde hayatını kaybetti
Göz doktoru oğlunu ziyarete gitti, depremde hayatını kaybetti
Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
23 yaşındaki genç, evinin sokağında ölü bulundu
23 yaşındaki genç, evinin sokağında ölü bulundu
Doğal gaz faturaları cep yaktı, soba kıymete bindi
Doğal gaz faturaları cep yaktı, soba kıymete bindi
Yeniden hayat bulan tarihi yapılan Melikgazi’nin ellerinde işlevleniyor
Yeniden hayat bulan tarihi yapılan Melikgazi’nin ellerinde işlevleniyor
Tarım işçilerinin konakladığı binada yangın
Tarım işçilerinin konakladığı binada yangın

Samsun Namaz Vakitleri 1 Kasım Pazar

İmsak
05:33
Sabah
06:59
Öğle
12:23
İkindi
15:10
Akşam
17:37
Yatsı
18:59

Samsun Nöbetçi Eczaneler 1 Kasım Pazar

Rasathane Eczanesi
Ilkadim
Sedef Eczanesi
Ilkadim
Yasemin Eczanesi
Ilkadim
Begüm Eczanesi
Atakum
Volkan Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Katar’ın en büyük hipermarket zinciri işbirliği için Samsun’a geldi
Katar’ın en büyük hipermarket zinciri işbirliği için Samsun’a geldi
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Bafra Kosovalılar Derneği'ne Ziyaretçi Akını
Bafra Kosovalılar Derneği'ne Ziyaretçi Akını
Yerçekimsiz Ortamda Bel Fıtığı Tedavisi
Yerçekimsiz Ortamda Bel Fıtığı Tedavisi
Delta Koleji SBS'de Türkiye 1'cisi Çıkardı
Delta Koleji SBS'de Türkiye 1'cisi Çıkardı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.