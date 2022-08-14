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Samsun TEKNOFEST'te 2 milyon ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor

14.08.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: - "Uluslararası katılımın olacağı bu büyük etkinliğin her yönüyle şehrimize yakışır bir şekilde, kusursuzca gerçekleştirilebilmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz"

Samsun'da 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek "TEKNOFEST Karadeniz 2022" için kente yaklaşık 2 milyon ziyaretçinin gelmesinin beklendiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehrin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak TEKNOFEST Karadeniz 2022'nin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Bilim, teknoloji, elektrikli otobüs ve akıllı şehir projeleri başta olmak üzere çok sayıda alt yapı yatırımı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, festivalin düzenleneceği Çarşamba Havalimanı'ndaki çalışmaların yüzde 95'ini tamamladı.

Festivalin ilk gününde açılışının gerçekleştirilmesi planlanan Samsun Keşif Kampüsü ve Kent Park içinde yer alan "Bilim Samsun"da inşaatların büyük bölümünü tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, festivalin yapılacağı Çarşamba Havalimanı'nın yanında 150 bin metrekarelik alandaki zemin düzenlemelerinde ise sona yaklaştı. Çalışmaya Karayolları ve DSİ Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

TEKNOFEST çalışmaları kapsamında toplamda 12,5 kilometre uzunluğunda üç alternatif yol açan Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, güzergahlardaki onarım ve sathi kaplamalarına devam ediyor. İki kilometre uzunluğundaki mevcut havaalanı iç yolunun genişliği de 8 metreye çıkarıldı, alanda 12 bin metreküp kazı yapıldı. 250 bin ton dolgu malzemesi, 65 bin ton temel malzemesi, 13 bin ton asfalt ve 50 adet beton büz kullanıldı. 15 kilometre sathi kaplama çalışması yapılarak, 500 metreküp beton döküldü. Otopark alanları hazırlandı, çevre düzenlemeleri sürüyor.

- Kavşaklar düzenlendi, elektrikli otobüsler geldi

Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi kapsamında Atatürk Bulvarı üzerindeki çift şerit asfaltlama çalışmasını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, kavşak düzenlemelerinde de sona yaklaştı. Toplamda 101 kavşağın 100'ünün geometrik yapısı değiştirilerek adaptif hale getirildi. Festival öncesinde hizmete alınacak elektrikli otobüslerin test sürüşleri devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, festivalin şehrin vizyonuna ve tanıtımına, öğrencilerin eğitimine ve sektörlere ulusal ve uluslararası düzeyde kazanımlar sağlayacağını ifade etti.

TEKNOFEST'in şehrin turizmini canlandırma noktasında muhteşem bir tanıtım fırsatı olduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Bu sebeple festivale çok önem veriyoruz. Yaklaşık 2 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Uluslararası katılımın olacağı bu büyük etkinliğin her yönüyle şehrimize yakışır bir şekilde, kusursuzca gerçekleştirilebilmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Havalimanındaki alt ve üstyapı yatırımlarımızın yüzde 95'ini tamamladık. Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi, Elektrikli Otobüs Projesi, Kent Park içinde yer alan Bilim Samsun, Samsun Keşif Kampüsü gibi birçok alandaki projelerimizi tamamladık. Çevre düzenlemelerimiz ise devam ediyor. Tüm kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte inşallah örnek bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Şehrimizin hem yurt içi hem de yurt dışı tanıtımındaki bu önemli fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğiz."

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Samsun havacılık ziyaretçi

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