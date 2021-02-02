Samsun TSO yönetimi, Şahin’e başarı diledi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Meclis Başkanı Haluk Akyüz, bir yıldan beri vekaleten yürüttüğü OKA Genel Sekreterliği görevine asaleten atanan İbrahim Ethem Şahin’e, “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreterlik görevini 2020 yılı Ocak ayından bu yana vekâleten yürüten ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın onayıyla bu göreve asaleten atanan İbrahim Ethem Şahin’i makamında ziyaret etti. Murzioğlu ve Haluk Akyüz, Şahin’e asaleten atandığı OKA Genel Sekreterliği görevinde başarılar diledi.

Teşekkür etti

Ziyaretinden dolayı Murzioğlu ve Akyüz’e teşekkür eden İbrahim Ethem Şahin, “Kurulduğu günden bu yana görev yaptığım OKA’da bundan sonra Genel Sekreter olarak Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerimize hizmet etmeye devam edecek olmanın mutluluğu içerisindeyim. Ajansımız, bölgesinde yaptığı faaliyetler, desteklediği ve uyguladığı projelerle hep itimat edilen, önemli bir referans noktası olarak kabul görmektedir. Bundan böyle de bölgemiz illerinde daha çok iş, daha katma değerli üretim, daha etkili yatırımlar ve daha fazla yenilik için bütün paydaşlarımızla yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Şahsımı bu göreve layık gören başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank Bey’e ve bu süreçte desteklerini esirgemeyen Yönetim Kurulumuzun kıymetli üyelerine ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Sayın Barış Yeniçeri’ye şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyarette daha sonra OKA Samsun faaliyetlerine ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.



