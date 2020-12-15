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Samsun Valiliği’nden kuvvetli yağış uyarısı

SAMSUN HABERLERİ  | 15.12.2020 19:31 | Son Güncelleme

Samsun Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Samsun il merkezi ve doğu ilçelerine kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Samsun il merkezi ve doğu ilçelerinde (Tekkeköy, Ayvacık, Salıpazarı, Çarşamba, Terme) beklenen sağanak yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.Samsun Valiliği de vatandaşın dikkatli olmasını isteyerek, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre; 15 Aralık Salı saat 23.00 ile 16 Aralık Çarşamba saat 12.00 arasında il merkezi ve doğu ilçelerimizde sağanak ve kuvvetli yağış beklendiğinden, muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” açıklamalarını paylaştı.

Samsun Valiliği’nden kuvvetli yağış uyarısı

Samsun Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Samsun il merkezi ve doğu ilçelerine kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Samsun il merkezi ve doğu ilçelerinde (Tekkeköy, Ayvacık, Salıpazarı, Çarşamba, Terme) beklenen sağanak yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
Samsun Valiliği de vatandaşın dikkatli olmasını isteyerek, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre; 15 Aralık Salı saat 23.00 ile 16 Aralık Çarşamba saat 12.00 arasında il merkezi ve doğu ilçelerimizde sağanak ve kuvvetli yağış beklendiğinden, muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” açıklamalarını paylaştı.

Samsun Valiliği’nden kuvvetli yağış uyarısı

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