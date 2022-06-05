Samsun ve Çankırı'da "81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü" düzenlendi

SAMSUN (AA) - Samsun ve Çankırı'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla "81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü" etkinliği gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Samsun İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, Tütün İskelesi önünde toplanan grup, Sevgi Kafe önüne kadar yürüdü. Protokol üyeleri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşen yürüyüşte çevre adına çeşitli pankartlar taşındı.

Yürüyüşe, Vali Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Sahil Güvenlik Bölge Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve davetliler ile öğrenciler katıldı.

- Çankırı

Çankırı'da da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş Fuar Yolu'ndan başlayarak Karatekin Parkı'nda sona erdi.

Yürüyüşe katılanlar sağlıklı bir çevreye dikkat çeken pankartlar taşıdı.

Vali Abdullah Ayaz, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, bu haftanın Çevre Haftası olduğunu hatırlattı.

Fidan dikiminden çevre temizliğine kadar birçok etkinlik yapıldığını belirten Ayaz, "İnşallah çevre bilinci, daha ekolojik bir dünya, çevrenin korunması konusunda çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın farkındalığının artırılması noktasında gayret sarf ettik. Bugün de gençlerimizle beraber yürüdük. Gerçekten dünyanın şu anda insan yükünü taşıma noktasında ciddi zorlukları var. Hepimizin elimizden gelen her türlü gayreti, çevreyi koruma, daha tasarruflu bir su kullanımı, daha tasarruflu araç kullanımı noktasında hep beraber gayret göstermemiz gerekmekte." diye konuştu.

Vali Ayaz, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

