Samsun ve İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Samsun ile İstanbul'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ticaretinin önlenmesine yönelik Samsun merkez ile İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Adreslerde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ile 68 tabanca fişeği ele geçirildi. 7 zanlı, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan gözaltına alındı.
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