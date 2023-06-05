Samsun ve Sinop'ta okullar tatil mi? Samsun ve Sinop'ta bugün ve yarın okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik açıklamalarında

Samsun ve Sinop'ta okulların tatil olup olmadığına dair valilik açıklamaları merak ediliyor. Samsun ve Sinop'ta yağışların etkisini göstermesiyle birlikte öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanan konulardan biri okulların tatil olup olmadığı konusu oldu. Samsun ve Sinop'ta okullar tatil mi? Samsun ve Sinop'ta bugün ve yarın okullar var mı, yok mu? sorularının yanıtları merak edildi. İşte konu hakkında tüm detaylar...

SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı okulların tatil olup olmadığı konusunda beklenen açıklamayı yaptı. Vali Dağlı, “Sabah erken saatlerde Canik, Atakum ve İlkadım ilçelerimizden gelen ihbarlar üzerine yapılan çalışmalarla ilgili sorunlar çözüldü. Ancak yağışın devam ediyor olması nedeniyle özellikle araçlarla ilgili hasar ihbarları gelmeye devam ediyor. Bu doğrultuda çalışma ve müdahaleler de aralıksız yürütülüyor. Ladik, Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerimizde bu sabah bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verildi” dedi.

SİNOP'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Sinop Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kent genelinde bugün ve yarın kuvvetli ve gök gürültülü yağışların devam edeceği belirtilerek, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.Valilik açıklamasında 5 Haziran Pazartesi günü Ayancık ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.



