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Samsun’a DSİ’den dev yatırım

SAMSUN HABERLERİ  | 06.03.2020 10:36 | Son Güncelleme

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Samsun ili ve ilçelerinde 3 baraj, 4 sulama tesisi ve 21 adet taşkın koruma tesisinin inşaatlarının devam ettiği duyuruldu.Yapılan açıklamada son 17 yılda DSİ tarafından Samsun ili ve ilçelerine 8 baraj yapıldığı bilgisi verildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Samsun ili ve ilçelerinde 3 baraj, 4 sulama tesisi ve 21 adet taşkın koruma tesisinin inşaatlarının devam ettiği duyuruldu.
Yapılan açıklamada son 17 yılda DSİ tarafından Samsun ili ve ilçelerine 8 baraj yapıldığı bilgisi verildi. 2017 yılında hizmete alınan 19 Mayıs Barajı ile 76 bin 930 dekar, Derinöz Barajı ile 41 bin 240, Ladik Barajı ile 5 bin 600 dekar arazinin sulanmasına hizmet edildiği vurgulandı.
Devam eden yatırımlar hakkında 15 bin 400 dekar araziyi sulayacak ve Terme ve Salıpazarı ilçelerini taşkınlardan koruyacak olan Salıpazarı Barajı ve 8 bin 850 dekar araziyi sulayacak olan Ladik Fındıcak Barajı’yla beraber, ilde kalkınmayı, sulamayı ve ziraatı geliştirecek 3 baraj inşa edildiği duyuruldu.
Açıklamada ayrıca son 17 yılda yapılan 13 sulama tesisi ile 468 bin 590 dekar arazinin sulamaya açıldığı ve çiftçilere yıllık 309 milyon TL ilave zirai gelir sağlandığı, şu anda inşaat çalışmaları devam eden 4 adet sulama tesisi olduğu, proje ve planlama safhasında ise 12 adet sulama tesisi bulunduğu belirtildi.
Samsun’da 106 adet taşkın koruma tesisi inşa edildiği, şehir merkezi ve 120 meskun mahal ve 27 bin 555 dekar alanın taşkınlardan korunduğu, 21 adet taşkın koruma tesisinin de inşaatlarının devam ettiği ifade edildi.

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