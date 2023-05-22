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Samsun'da 4 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili sürücü adliyeye sevk edildi

22.05.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un İlkadım ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan sürücü adliyeye sevk edildi.

Samsun-Ankara kara yolunda 19 Mayıs'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından İlyasköy Polis Merkezi’ne götürülen sürücü Okan U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kazadan bir süre önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ve kaza anında da 2,13 promil alkollü olduğu belirlenen Okan U, adliyeye sevk edildi.

Okan U'nun kullandığı 55 AIF 362 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisinde İbrahim Çubuk (35) yönetimindeki 34 AG 805 plakalı otomobil ile çarpışmış, kazada sürücü Çubuk ile Kiraz Çubuk (29), Zeynep Lina Çubuk (4) ve Emine Ocak (44) olay yerinde hayatını kaybetmiş, Okan U. ile Selahattin O. (24) ise yaralanmıştı.

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