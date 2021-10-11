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Samsun'da 7 bin 600 bandrolsüz makaron ele geçirildi

11.10.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da 7 bin 600 bandrolsüz makaron ele geçirildi

Samsun'daki kaçakçılık operasyonunda 7 bin 600 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'ndeki bir ikamet ve eklentilerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 bin 600 bandrolsüz makaron, 3 sigara sarma makinesi ve 93 paket bir kilogramlık bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Kaçakçılıkla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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