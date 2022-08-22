Samsun'da 7. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde bir apartmanın 7'inci katından düşen çocuk hayatını kaybetti.
Yeni Mahalle'de 1,5 yaşındaki Ata Deniz Çakır henüz belirlenemeyen nedenle evlerinin balkonundan zemine düştü.
Çocuklarının düştüğünü fark eden aile ağır yaralı buldukları Ata Deniz Çakır'ı kendi imkanlarıyla evlerine yakın özel bir hastaneye götürdü.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan Çakır, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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