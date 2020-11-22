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Samsun’da alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 1 yaralı

SAMSUN HABERLERİ  | 22.11.2020 22:15 | Son Güncelleme

Samsun’da alkollü olduğu ileri sürülen sürücünün kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Samsun’da alkollü olduğu ileri sürülen sürücünün kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, muhtar olduğu öğrenilen alkollü sürücü E.U. idaresindeki 06 FT 7068 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen Çağatay H.A. idaresindeki 60 ABP 141 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 60 ABP 141 plakalı araç da önünde kırmızı ışıkta bekleyen 55 ACC 131 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada, araç sürücüsü Çağatay H.A. yaralandı. Yaralı sürücü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazadan sonra kaçan alkollü sürücü E.U. daha sonra olay yerine geri geldi. E.U. polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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