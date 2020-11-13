Samsun’da aşılama faaliyetleri

keçi vebasına (PPR) karşı yürütülen aşılama faaliyetleri devam ediyor. Şu ana kadar 411 bin 15 aşı yapıldı.

“2020 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı” kapsamında yapılan aşılamalarda büyükbaş hayvanlara şap, brucella aşıları, küçükbaş hayvanlara koyun keçi vebası ve brucella aşıları uygulanıyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, hayvan hastalıkları ve bunlara karşı yürütülen mücadele hakkında bilgi verdi.

Şap hastalığı

Şap hastalığından söz eden İbrahim Sağlam, “Şap hastalığı, eskiden beri bilinen, ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde etkileyen, büyük ekonomik kayıplara neden olan, çift tırnaklı hayvanların akut ve çok bulaşıcı viral bir hastalıktır. Bu hastalığa sığır, manda, koyun keçi domuzların yanında yabani çift tırnaklı hayvanlar duyarlıdır. Hastalıktan korunmada aşılama önemli olduğundan, yetiştiricilerimizin büyükbaş hayvanlarına Şap aşısını mutlaka yaptırması gerekmektedir. Ayrıca sevk edilecek büyükbaş hayvanlar, Şap hastalığına karşı son 12 ay içerisinde en az iki kere şap aşısıyla aşılanmış ve ikinci aşılamanın son altı ay içinde yapılmış olması gerekmektedir. 1 Eylül’de başlayan Sonbahar Şap Aşılama Programı, 31 Aralık tarihinde tamamlanacak” dedi.