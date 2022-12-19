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  4. Samsun'da aynı kişiyi ikinci kez gasbettiği öne sürülen 4 zanlı yakalandı

Samsun'da aynı kişiyi ikinci kez gasbettiği öne sürülen 4 zanlı yakalandı

19.12.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde aynı kişiyi ikinci kez gasbettiği öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da aynı kişiyi ikinci kez gasbettiği öne sürülen 4 zanlı yakalandı

İddiaya göre, Y.B. yaklaşık bir yıl önce telefon ve 5 bin lirasını gasbettiğini ileri sürdüğü B.A. ile ağabeyi K.A. aracılığıyla barıştı.

B.A. telefonla aradığı Y.B. ile Tuncay Karataş Bulvarı 4. Hat Durağı'nda buluşarak aracına bindi.

Araçta bulunan B.A, K.A, F.K. ile E.K, Polatlı Bulvarı çevre yolunda Y.B'yi darbedip 18 bin lira ile cep telefonunu gasbettikten sonra kaçtı.

Kendi imkanlarıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Y.B. tedavisinin ardından şüpheliler hakkında polise şikayetçi oldu.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, yürüttükleri çalışmada zanlıların kullandığı araçtan yola çıkarak şüphelilere ulaştı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüpheliler B.A, K.A, F.K. ile E.K. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.


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Samsun İlkadım gasp darp

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