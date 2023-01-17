YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun’da aynı mahallede 2 intihar

Samsun’da aynı mahallede 2 intihar

17.01.2023 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Terme ilçesinde bir gün içerisinde aynı mahallede 2 intihar vakası meydana geldi.

Samsun’da aynı mahallede 2 intihar

Samsun’da aynı mahallede yaşayan 2 erkek şahıs iple ve tüfekle olmak üzere 24 saat içerisinde intihar ederek yaşamını sonlandırdı.
Olay, Samsun’un Terme ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bunalıma girdiği iddia edilen O.K., evinin 2. katında kendini iple tavana asarak yaşamını sonlandırdı. Aracıyla yoldan geçen vatandaşın olayı görmesi üzerine durum 112 acil servise bildirildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede O.K.’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polisin, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından O.K.’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TÜFEKLE KENDİNİ VURDU

O.K. ile aynı mahallede oturan S.T. ise tüfekle kendini vurdu. Alınan bilgiye göre, 3 katlı binanın 1. katında oturan ve uzun süredir psikolojik destek aldığı öğrenilen 65 yaşındaki S.T., kafasına dayadığı tüfeği ateşleyerek intihar etti. Yatak odasında S.T.’nin cansız bedenini gören oğlu, durumu 112 acil servise bildirdi. Polisin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından S.T.’nin naaşı otopsi yapılmak üzere Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bafralı tütün üreticilerinin ’destek’ talebiBafralı tütün üreticilerinin ’destek’ talebi
Manisa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıManisa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 94 santimetreyle Saklıkent'te ölçüldüKayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 94 santimetreyle Saklıkent'te ölçüldü
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 17 Ocak Salı

İmsak
06:20
Sabah
07:51
Öğle
12:50
İkindi
15:16
Akşam
17:39
Yatsı
19:03

Samsun Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Salı

Bulvar Eczanesi
Ilkadim
Şura Eczanesi
Ilkadim
Erkan Eczanesi
Canik
Organik Eczanesi
Atakum
Balcı Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Niçin kış aylarında da güneş koruyucu kullanmalıyız? Hiç merak ettiniz mi?

Niçin kış aylarında da güneş koruyucu kullanmalıyız? Hiç merak ettiniz mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.