Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilosu 25 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA) EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

25,00 25,00 Somon 25,00 35,00 İstavrit 10,00 15,00 Tirsi - - Mezgit 15,00 30,00

Levrek (çiftlik) 25,00

35,00 Çipura (çiftlik) 30,00 35,00 Sargan - - Palamut (tane) 10,00 15,00 Barbunya 20,00 30,00 Kalkan 70,00 100,00 Çinekop (deniz) 20,00 25,00 Lüfer (tane) - - Kötek - - Levrek (deniz) 35,00 45,00 Alabalık - - Uskumru 15,00 15,00 Sazan - -

