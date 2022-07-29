YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da cezaevi firarisi fındık bahçesinde yakalandı

Samsun'da cezaevi firarisi fındık bahçesinde yakalandı

29.07.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da cezaevi firarisi fındık bahçesinde yakalandı

Samsun'da aranan firari hükümlü, kaçmaya çalışırken fındık bahçesinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

"Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E'nin (29) Çarşamba ilçesi Karakaya Mahallesi'ndeki ikametine geldiği tespit edildi.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, takibe aldıkları hükümlüyü kaçmaya çalışırken fındık bahçesinde yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye gönderilen hükümlü cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun’da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandıSamsun’da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Erzurum'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyorErzurum'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor
Ankara'da trafikte pompalı tüfekle havaya ateş açan 2 kardeş yakalandıAnkara'da trafikte pompalı tüfekle havaya ateş açan 2 kardeş yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Samsun jandarma

Samsun Namaz Vakitleri 29 Temmuz Cuma

İmsak
03:33
Sabah
05:20
Öğle
12:46
İkindi
16:42
Akşam
20:03
Yatsı
21:42

Samsun Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Cuma

Unkapanı Eczanesi
Ilkadim
Günseli Eczanesi
Ilkadim
Hasköy Nalan Eczanesi
Canik
Başak Eczanesi
Atakum
Mengel Eczanesi
Atakum
Yılmaz Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

16 yıldır hamile ve 12 çocuk annesi! İlginç olan bu değil ama...

16 yıldır hamile ve 12 çocuk annesi! İlginç olan bu değil ama...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.