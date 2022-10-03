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Samsun'da cezaevi firarisi saklandığı kulübede yakalandı

03.10.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da cezaevi firarisi saklandığı kulübede yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde aranan firari hükümlü, saklandığı kulübede yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

"Cinsel istismar" suçundan aranan ve hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K'nin Bafra ilçesi Boğazkaya Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.

JASAT ekipleri, takibe aldıkları hükümlüyü saklandığı kulübede yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye gönderilen hükümlü cezaevine teslim edildi.

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Samsun Bafra JASAT jandarma kulübe

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