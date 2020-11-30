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Samsun’da çiftçilere damızlık boğa dağıtımı yapıldı

SAMSUN HABERLERİ  | 30.11.2020 11:47 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nce uygulanan ‘Damızlık Mandalarda Verimliliği Artırma Projesi’ kapsamında Samsun’da 36 yetiştiriciye damızlık boğa (comba) dağıtımı yapıldı.Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Samsun İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği koordinasyonunda Bafra Hayvan Pazarı’nda yapılan dağıtımdan Bafra, Alaçam, 19 Mayıs, Terme ve Vezirköprü ilçelerinden 36 yetiştirici yararlandı.Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam burada yaptığı konuşmada, “Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, ülkemizde bulunan damızlık değeri yüksek mandaların erkek yavrularını damızlık tabii tohumlama combası (boğa) olarak kullanarak, yerli mandalarımızda süt veriminde genetik olarak ilerleme ve kan tazeleme sağlamak amacıyla ‘Damızlık Mandalarda Verimliliği Artırma Projesi’ uygulanmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nce uygulanan ‘Damızlık Mandalarda Verimliliği Artırma Projesi’ kapsamında Samsun’da 36 yetiştiriciye damızlık boğa (comba) dağıtımı yapıldı.
Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Samsun İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği koordinasyonunda Bafra Hayvan Pazarı’nda yapılan dağıtımdan Bafra, Alaçam, 19 Mayıs, Terme ve Vezirköprü ilçelerinden 36 yetiştirici yararlandı.
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam burada yaptığı konuşmada, “Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, ülkemizde bulunan damızlık değeri yüksek mandaların erkek yavrularını damızlık tabii tohumlama combası (boğa) olarak kullanarak, yerli mandalarımızda süt veriminde genetik olarak ilerleme ve kan tazeleme sağlamak amacıyla ‘Damızlık Mandalarda Verimliliği Artırma Projesi’ uygulanmaktadır. Bu proje kapsamında, ilimizde Damızlık Manda Yetiştirici Birliği’ne üye, en az 15 dişi manda varlığına sahip, sürüsünde tohumlama yaptırabilecek ve dağıtılan mandaların aşım kayıtlarını tutabilecek, bu kayıtların Manda Islah Sistemi’ne girilmesini sağlayacak 36 yetiştirici, komisyon marifetiyle seçilmiştir. Damızlık comba (boğa) bedelinin yüzde 80’i bakanlık bütçesinden ödenecek olup bu tutar en fazla 7 bin TL/baş olacaktır. İlimizde bu kapsamda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden görevlendirilen komisyon üyeleri ve Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde Kocaeli ili Kandıra ilçesinde combaların seçimi gerçekleştirilmiştir. Yetiştiricilerimize hayırlı olsun” dedi.
Dağıtım programına ayrıca, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Hayvancılık Genel Müdürlüğü Islah ve Geliştirme Daire Başkanı Adem Bölükbaşı, Bafra Belediye Başkan Vekili Ahmet Tokgöz, Damızlık Manda Birliği Başkanı İsmail Metin, şube müdürü, ilçe müdürleri, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve yetiştiriciler katıldı.

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