Samsun'da "Çocuklar Okula, Veliler Aşıya" kampanyasına konvoylu destek

Samsun'da veliler ve okul servis şoförlerinin aşılanması, ikinci ve üçüncü doz aşı oranının artırılması amacıyla başlatılan "Çocuklar Okula, Veliler Aşıya" kampanyasına konvoy düzenlenerek destek verildi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklığın artırılması için İl Sağlık ve İl Milli Eğitim müdürlüklerince başlatılan kampanyada farkındalık oluşturmak amacıyla Samsun Vosvos, Samsun Motosiklet ve Samsun Mercedes kulüpleri ile Caddenin Efendileri Motosiklet Grubu desteğiyle "Aşı Gönüllüleri Konvoyu" düzenlendi.

Konvoya katılan araçlarda vatandaşları aşıya yönlendirmek için hazırlanan pankartlar dikkati çekti.

Samsun Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, kentte aşı oranını arttırmak için "Çocuklar Okula, Veliler Aşıya" kampanyasını başlattıklarını hatırlattı.

Kampanyayı duyurmak ve farkındalık oluşturmak için vosvos, motorlu araç ve motosiklet derneği üyelerinin konvoy düzenlediğini belirten Oruç, "Okullarımız 6 Eylül'de açılacak. Okullar açılmadan önce aşısı eksik olan veya aşısını henüz yaptırmamış olanlar var ise okulların açık kalması ve çocukların sağlıklı ortamda eğitim görmesi için aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Aşısı olmayan tüm vatandaşları kampanya çerçevesinde oluşturduğumuz aşı noktalarına davet ediyoruz." dedi.

Oruç, aşı kampanyasına katılan velilerin kırtasiyeden indirim kazanacağını dile getirerek, "Bu kampanya, Samsun'daki aşı oranımızı iyi bir seviyeye çekecektir. Böylelikle eğitimimiz kesintisiz devam edecektir. Aşı noktasında Samsun birinci dozda yüzde 80'i geçti. İkinci dozda yüzde 65 civarında aşılamamız var fakat biz ikinci dozda yüzde 75'i geçmek istiyoruz. Üçüncü doz oranına baktığımızda ise 50 yaş ve üzeri kişilerin üçüncü doz aşılarını en kısa zamanında yaptırmalarını istiyoruz. Böylelikle Kovid-19 ile tam olarak mücadele etmiş olalım." ifadelerini kullandı.

Konvoya katılan sürücüler de aşısını henüz yaptırmayan vatandaşları aşı olmaya davet etti.



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