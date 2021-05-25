Samsun'da denizde boğulmak üzereyken ekiplerin sudan çıkardığı çocuk hastanede yaşamını yitirdi

Samsun'un Atakum ilçesinde, denizde boğulmak üzereyken ekiplerin sudan çıkardığı Irak uyruklu çocuk, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Mimarsinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki iskelede boğulmak üzereyken ekiplerce sudan çıkarılan Irak uyruklu Murtaza Bassam (14) kaldırıldığı özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde kurtarılamadı.

İskelede dün kardeşleriyle denize girdikten sonra bir anda gözden kaybolan Bassam, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlarca sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılmıştı.



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