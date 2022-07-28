Samsun’da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bafra'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

R.Ş’nin kullandığı otomobil, Akalan mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki İ.D. ve M.D. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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