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Samsun'da Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

02.10.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Samsun'da Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla protokol üyeleri ve sağlık çalışanları Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü gerçekleştirdi.

Dünya Sağlık Örgütünün, fiziksel hareketliliğin sağlık açısından önemini vurgulamak amacıyla ilan ettiği 3-4 Ekim "Dünya Yürüyüş Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü, Samsunum 1 Gemisi İskelesi yanında başladı. Burada toplanan protokol üyeleri, sağlık çalışanları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar, Sevgi Kafe'ye kadar yaklaşık 20 dakika yürüdü.

Yürüyüş sonrası Sağlık İl Müdürü Muhammed Ali Oruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlenen etkinliklerle farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Oruç, günlük yürüyüş aktivitesinin insan sağlığına birçok fayda verdiğine dikkati çekerek, sağlıklı ve zinde kalmak için yürüyüş yapmanın önemini aktardı.

Hafta boyunca yürüyüş ve çeşitli etkinliklerin süreceğini de belirten Oruç, "Bunu bir alışkanlık olarak herkese kazandırmak istiyoruz. Ne kadar yürüyüşümüze dikkat edersek sağlığımız o kadar iyi olacaktır. Kronik hastalıkların tümüne yürüyüş iyi gelecektir. Hem formumuzu korumuş olacağız hem de kilo alımı verimi konusunda ciddi bir etkisi olacaktır. Hareketli yaşam, kalp sağlığımızı açısından, beyin sağlığımız açısından tüm vücutta tüm organların sağlığı açısından gerçekten çok önemli. Kendimiz zinde olduğumuz gibi organlarımız da zinde olacaktır. Dolayısıyla kronik tüm rahatsızlıklardan kendimizi kurtarmış olacağız." diye konuştu.

Yürüyüşe Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, İl Müftüsü Seyfullah Çakır, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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