Samsun'da düzenlenen "torbacı" operasyonunda 2 kardeş yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kardeş gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi edinilen B.T. ve kardeşi E.T'nin ikametine operasyon düzenlendi.

Adreste arama yapan ekipler, 9 pakette 6,17 gram sentetik uyuşturucu, 84 sentetik ecza hap, hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 975 lira ve paketlemede kullanılan materyaller ele geçirdi.

İki kardeş, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz