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Samsun'da düzenlenen "torbacı" operasyonunda 2 kardeş yakalandı

11.05.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da düzenlenen "torbacı" operasyonunda 2 kardeş yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kardeş gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi edinilen B.T. ve kardeşi E.T'nin ikametine operasyon düzenlendi.

Adreste arama yapan ekipler, 9 pakette 6,17 gram sentetik uyuşturucu, 84 sentetik ecza hap, hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 975 lira ve paketlemede kullanılan materyaller ele geçirdi.

İki kardeş, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

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