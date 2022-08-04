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Samsun'da evinin balkonunda tüfekle vurulan adam hayatını kaybetti

04.08.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da evinin balkonunda tüfekle vurulan adam hayatını kaybetti

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde evinin balkonunda tüfekle vurulan adam yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle İsmet İnönü Caddesi'nde Hamdi Orta (57) evinin balkonundayken tüfekle yüzünden vuruldu.

Hamdi Orta olay yerinde hayatını kaybetti, saldırgan ise kaçtı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu olayın şüphelisi Mehmet Ali S. (20) gözaltına alındı.

Şüphelinin çeşitli suçlardan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

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cinayet Samsun tüfek

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