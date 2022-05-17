YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da göl, baraj ve akarsularda güvenliği botlu jandarma ekibi sağlıyor

Samsun'da göl, baraj ve akarsularda güvenliği botlu jandarma ekibi sağlıyor

17.05.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde ocak ayında kurulan Vezirköprü Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, başta kaçak avcılıkla mücadele olmak üzere denetim faaliyetleri gerçekleştiriyor - Bot Komutanı Astsubay Çavuş Kazım Öz: - "Kaçak ve bilinçsiz avlanma ile azalan balık popülasyonu, gece gündüz yapılan sıkı denetimlerle tekrar artış göstermeye başlamış ve kaçak avlanmanın önüne geçilmiştir"

RECEP BİLEK - Samsun'da, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde ocak ayında göl, baraj ve akarsularda kaçak avcılıkla mücadele amacıyla kurulan Vezirköprü Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, devriye görevini sürdürüyor.

Vezirköprü Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, cankurtaran, ilk yardım, hızlı bot kullanma ve bot operatörlüğü, kıyı gözetleme ve emniyet gibi eğitimleri başarıyla tamamlayan 4 personelden oluşuyor.

Personel, turuncu üniformalarıyla göl, baraj ve su üstü ulaşımına imkan veren akarsular ile denize kıyısı olan mülki sorumluluk alanlarının kıyı çizgisi ve kara parçasında faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Samsun genelinde meydana gelen olaylarda delillerin ortadan kalkmasını önlemek için anında müdahale ederek suça el koymak, suçluları yakalamak, yakalanan suçluları, elde edilen delilleri ve tutulan tutanakları gerekli adli işlemler yapılmak üzere bulunduğu mülki sınırlardan sorumlu jandarma iç güvenlik birliğine teslim etmek gibi görevleri bulunan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığının, usulsüz ve kaçak su ürünleri avcılığını önlemek ve su üstündeki her türlü kaçakçılığı men, takip ve tetkik etmek de görevleri arasında yer alıyor.

Göl, baraj veya akarsularda her türlü motorlu, motorsuz deniz aracını denetleyerek kontrol eden ekipler, izinsiz dalma ve ruhsatsız su altı araştırmalarını engelliyor.

Yardım çağrılarına müdahale eden jandarma personeli, teknik imkanların elverdiği ölçüde arama ve kurtarma görevlerini yürütüyor.

Her türlü su sporlarında, su üstünde gerekli emniyeti alan ekip, orman yangınlarını erken ihbar ederek gerekli emniyet tedbirlerini de alıyor.

Vezirköprü Jandarma Asayiş Bot Komutanı Astsubay Çavuş Kazım Öz, AA muhabirine, aktif olarak göreve başladıkları 1 Ocak 2022 tarihinden bu zamana kadar 1700 metre misina ağ ele geçirdiklerini söyledi.

Ele geçirilen ağları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiklerini belirten Öz, ele geçen 850 kilogram canlı sazan balığının suya bırakılarak doğal hayata kazandırıldığını anlattı.

- Denetimler artınca kaçak avlanmanın önüne geçildi

Kurulduğu günden bu yana 11 kişi hakkında "1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa muhalefet" suçundan toplamda 32 bin 681 lira idari para cezası uygulandığını aktaran Öz, şöyle devam etti:

"Vezirköprü Jandarma Asayiş Bot Komutanlığının göreve başlamasından sonra, başta Altınkaya Baraj Gölü olmak üzere diğer baraj ve göllerdeki kaçak ve bilinçsiz avlanma ile azalan balık popülasyonu, gece gündüz yapılan sıkı denetimler ve uygulanan para cezaları ile tekrar artış göstermeye başlamış ve kaçak avlanmanın önüne geçilmiştir. Ayrıca Altınkaya Baraj Gölü, Şahinkaya Kanyonu bölgesindeki tur teknelerinde gerekli kontroller yapılarak geziye katılacak vatandaşların güvenliği için tedbirler alınmıştır."

Öz, baraj, göl, gölet ve akarsularda denetimler yaptıklarını, Samsun genelindeki denetimlerin bölge halkının yararına olduğunu vurguladı.

Her türlü kaçak avlanma, asayiş olayları ile diğer suçlarla ilgili, vatandaşlardan 112'yi arayarak ihbarda bulunmalarını isteyen Öz, sulara ve doğaya hep birlikte sahip çıkılabileceğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Savaş mağduru 10 yaşındaki Kyra Türkiye'de yeniden resim yapmaya başladıSavaş mağduru 10 yaşındaki Kyra Türkiye'de yeniden resim yapmaya başladı
Yeni Malatyaspor'un mali genel kurul toplantısı 31 Mayıs'ta yapılacakYeni Malatyaspor'un mali genel kurul toplantısı 31 Mayıs'ta yapılacak
Adana'da boğularak öldürüldüğü öne sürülen kişinin eşi ile üvey oğlu tutuklandıAdana'da boğularak öldürüldüğü öne sürülen kişinin eşi ile üvey oğlu tutuklandı

Samsun Namaz Vakitleri 17 Mayıs Salı

İmsak
03:19
Sabah
05:08
Öğle
12:36
İkindi
16:32
Akşam
19:55
Yatsı
21:35

Samsun Nöbetçi Eczaneler17 Mayıs Salı

Tarhan Eczanesi
Ilkadim
Duruşehir Eczanesi
Ilkadim
Alper Eczanesi
Canik
Vitamin Eczanesi
Atakum
Mila Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cesur poz! 'Sen çok güzeldin bu hal ne?'

Cesur poz! 'Sen çok güzeldin bu hal ne?'

İdam mahkumunun son sözleri tüyler ürpertti

İdam mahkumunun son sözleri tüyler ürpertti

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Cilt güzelliğinden zihinsel sağlığa, kanserden cinsel ilişkiye...

Cilt güzelliğinden zihinsel sağlığa, kanserden cinsel ilişkiye...

Şakası gerçek oldu! Oğlunu o halde görünce şoke oldu

Şakası gerçek oldu! Oğlunu o halde görünce şoke oldu

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.