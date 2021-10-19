YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da kadın muhtar köy okulunu yeniden ayağa kaldırdı

Samsun'da kadın muhtar köy okulunu yeniden ayağa kaldırdı

19.10.2021 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükoyumca Mahallesi Muhtarı Fatma Yiğit: - "Amacıma ve hedefimi ulaştığımı düşünüyorum. Çocukların burada o cıvıltıları bir şeyler öğrenebilmeleri, hiçbir şey yapmasa bile gelip şu kitaplara dokunmaları, 'Kitapları eve götürebilir miyim?' demeleri, okumaları okumaya teşvik etmek benim en büyük amacım en büyük mutluluğum"

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'un Atakum ilçesinde muhtar Fatma Yiğit, mahallesinde bulunan atıl durumdaki köy okulunun onarımını yaptırarak yeniden eğitime kazandırdı.

Büyükoyumca Mahallesi Muhtarı Fatma Yiğit, mahallesinde yaptığı sosyal projelerle dikkati çekiyor.

Evli ve iki çocuk annesi Yiğit, son olarak mahallesinde uzun süre atıl kalan köy okulunu yeniden çocukların hizmetine sunarak mahallelinin takdirini topladı.

Fatma Yiğit, AA muhabirine, uzun yıllar sağlık sektöründe görev yaptığını 2019 yılında muhtar seçildiğini anlattı.

Yaşadığı mahalleye ve insanlara hizmet etmek için muhtarlığı seçtiğini dile getiren Yiğit, en büyük hayali olan köy okulunu yeniden ayağa kaldırmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevat Nisbet'in, "Doğanın Çocukları Akademisi" Projesi olduğunu öğrenince harekete geçtiğini anlatan Yiğit, köyündeki okulun proje kapsamında değerlendirilmesi için girişimlerde bulunduğunu ifade etti.

Dönemin Valisi Osman Kaymak, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Atakum Belediyesinin desteğiyle okulun projeye dahil edildiğini söyleyen Yiğit, imzalanan protokol çerçevesinde okulun Atakum Belediyesince onarıldığını dile getirdi.

Atıl okulun sınıflarına at bağlandığını anlatan Yiğit, "Muhtarlık öncesinde de burada yaşadığım için okulun haline çok üzülüyordum. Kapısı, penceresi kırık içinde hoş olmayan şeyler oluyor. Buranın tekrar cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle dolması gerektiğini düşünürdüm." diye konuştu.

Muhtar Fatma Yiğit, okulun "Doğa Bilimleri Köyü"ne dönüştüğüne ve yaklaşık 70 öğrencinin okuldaki etkinliklere katıldığına işaret ederek şöyle devam etti:

"Okulu hiçbir şekilde değiştirmedik. Bir iki ekleme yaptık. Ana bina tamamen eski köy okulu, okulu aynı şekilde değerlendirdik. Okulumuzu bu hale getirdik. Amacıma ve hedefime ulaştığımı düşünüyorum. Çocukların burada o cıvıltıları bir şeyler öğrenebilmeleri, hiçbir şey yapmasa bile gelip şu kitaplara dokunmaları, 'Kitapları eve götürebilir miyim?' demeleri, okumaları, okumaya teşvik etmek benim en büyük amacım en büyük mutluluğum. "

Okulda çocuklara OMÜ'den gönüllü öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından doğayla ilgili eğitimler verildiğini aktaran Yiğit, çocukların ve ailelerinin mutluluğuyla kendisinin de mutlu olduğunu söyledi.

Muhtarların hizmet alanının geniş olduğunu ifade eden Yiğit, sosyal hizmetler ve insanların hayatlarına dokunmanın önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BioNTech aşısında üçüncü doz tartışması: Henüz erkenBioNTech aşısında üçüncü doz tartışması: Henüz erken
Türk bilim insanları buldu! Sürüntü testi tarih mi oluyor? Türk bilim insanları buldu! Sürüntü testi tarih mi oluyor?
Samsun'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 5 zanlı tutuklandıSamsun'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 5 zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 19 Ekim Salı

İmsak
05:19
Sabah
06:44
Öğle
12:25
İkindi
15:25
Akşam
17:56
Yatsı
19:15

Samsun Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Salı

Hocaoğlu Eczanesi
Ilkadimcanik
Yaman Eczanesi
Ilkadimcanik
Atakum Araştırma Eczanesi
Atakum
Atakent Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Cansu Eczanesi
Asarcik
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Adana'da park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Adana'da park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Antalyaspor, Nuri Şahin ile ilk maçında Sivas'ta bir puan aldı

Antalyaspor, Nuri Şahin ile ilk maçında Sivas'ta bir puan aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.