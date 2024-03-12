Samsun'da kadın ziraat mühendislerinden kadın çiftçilere destek

Verimli ovalara sahip Samsun'da tarımsal üretimin arttırılması için hazırlanan projelerden kadın çiftçilerin yararlanmaları sağlanıyor.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yapılan projelerde kadın çiftçilere destek olan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesinde görevli kadın ziraat mühendisleri, saha çalışmalarıyla kadın çiftçileri yalnız bırakmıyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesinde görevli Ziraat Mühendisi Hicran Çıkış Kanca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun'un tarım şehri olduğunu ifade etti.

Tarımsal Hizmetler Dairesinde aynı birimde 5 mühendisten 4'ünün kadın olduğunu ifade eden Kanca, "Belediyemize yapılan başvuru ve talepleri alıyoruz. Sonra arazide ihtiyaç nerededir, eksiklik nerededir, nasıl katkı sağlayabiliriz diye bir planlama yapıyoruz. Tarımsal kurum ve kuruluşların da bizden talepleri oluyor." dedi.

SON 5 YILDA 7 BİN KADIN ÇİFTÇİ DESTEKLENDİ

Uygulanan projeler için başvuruların birçoğunun kabul edildiğini ve çiftçilerin desteklendiğini dile getiren Kanca, 2019 yılından buyan destek verdikleri 14 bin 966 çiftçiden 7 bininin kadın çiftçi olduğu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Önder olunacak bir konuda biz mutlaka çiftçiyi destekliyoruz, yalnız bırakmıyoruz. Yaptığımız projelerde kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kadınlar projelere el attıkları zaman son derece kanaatkarlar ve daha azimliler. O yüzden daha sürdürülebilir oluyor. Kadınlarla yürüttüğümüz projelerin mutlaka devamı geliyor. Kadın ailenin temeli, direği olduğu için kırsal alanda ailesinin kalmasını sağlıyor. Ailesini kırsalda tutuyor. Haliyle de bir aile işletmeciliği oluyor. Bu nedenle biz kadın çiftçilerimizi kırsalda destekliyoruz."

Kanca, bu yıl kadınlara yönelik kesme çiçekçilikle ilgili sera kurulumu, tıbbi aromatik bitkilerin yetiştiriciliği ve geliştiriciliği, organik tarımın yaygınlaştırılması, tarımda mekanizasyonun geliştirilmesi, aronya, kivi, mavi yemiş, sebze üretimi gibi çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Mesleğimiz tohumun topraktan çıkıp çimlenmesinden meyvenin ağaçta oluşumuna kadar sürüyor. Üretimin her aşamasında planlama, projelendirme ve uygulama gerekiyor. O zaman devreye mühendislik giriyor." diye konuştu.

Kadın çiftçilere işletme girdi maliyetleri dışında eğitimlerle de destek olduklarını belirten Kanca, "Projelerimizi sonuna kadar aşama aşama kadınlar için götürüyoruz. Eğer girdi maliyetlerine ulaşamazsa en ufak bir rüzgarda, bir esintide yıkılabiliyor çiftçi. Biz fide desteğiyle başlıyoruz sonrasında biçiminde, hasadında makinelerle destek sağlayıp işin kurutma kısmında da çiftçilere destek olduk. Biz aşama aşama destek verdiğimizde kendini güvende hissediyor." dedi.

YAĞMUR ÇAMUR DEMEDEN SAHADALAR

Kanca, proje kapsamında çiftçilerin üretim aşamalarında da yanlarında olduklarını ifade ederek, "Bizi çağırıyorlar ekim dikim yapacak bir sıkıntı yaşıyor o zaman yağmur çamur demeden koşa koşa gidiyoruz. Tarım makineleriyle ilgi bir problem yaşadı, içinden çıkamayacağı bir durum var bizi aradığında danışmanlık hizmeti veriyoruz. Biz başarıya ulaşan projelerle de çok mutlu oluyoruz. Sonuca varan başarılı projelerde bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Tarım sektöründe kadınların başarılı olmasının tarımın sürdürülebilir olması açısından önemli olduğunu da ifade eden Hicran Çıkış Kanca, "Mesleğimi severek canı gönülden yapıyorum. Kadınların tarımda başarılı olmaları beni çok mutlu ediyor. Onlarla birlikte yağmur çamur demeden hep birlikte çalışıyoruz. Kadınlar tarım sektörüne girdikleri zaman daha mücadeleciler, daha özverililer. Çabuk vazgeçmiyorlar. Tarım sektöründe bizim yaptığımız projelere baktığımızda kadınları çok daha başarılı buluyorum. Netice ve sonuca götürdüğümüz projelerde kadın başarısı çok belirgin." ifadelerini kullandı.

Ziraat Mühendisi Melike Üner, çiftçilere tarımsal anlamda destek verdiklerini belirterek, "Bu alanda kadın çiftçilerimizi destekliyoruz. Onların istihdama katkı sağlamalarını istiyoruz. Onlarla sahada uyum içinde çalışıyoruz. Yardım istedikleri konularda onlara destek veriyoruz." diye konuştu.

Çalışmalara katılan Ziraat Mühendisi Hande Alan ise bitkisel üretim projeleri hazırladıklarını dile getirerek, "Çiftçilere eğitimler veriyoruz. Bu kapsamda çalışmalar yürütüyoruz. Sürekli sahadayız. Projelerimiz kapsamında çiftçilerimizi takip ediyoruz, onlara eğitim veriyoruz, destekte bulunuyoruz." dedi.

Kadın çiftçilerden Nazike Taşpınar, yaklaşık 24 yıldır çiftçilik yaptığını anlatarak, "Bilmediğimiz şeyler var, mühendis hanımlara sorup öğreniyoruz. Her konuda destekliyorlar bizi. Bu da bizi mutlu ediyor. İlgileniyorlar, değer veriyorlar. Biz de yaptığımız işte daha mutlu oluyoruz. Bir ihtiyacımız olduğunda onlara müracaat ediyoruz, onlarda yardımcı oluyorlar. Kadın dayanışması çok önemli. Her istediğimizi rahatça sorabiliyoruz. Gelip ziyaret ediyorlar işlerimizi takip ediyorlar." diye konuştu.

