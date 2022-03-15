Samsun'da kardan etkilenen sokak hayvanları için doğaya 2 ton mama bırakıldı

Samsun'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışından etkilenen sokak hayvanları için belirli noktalara mama bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekipler, soğuk havada yemek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için kentte 55 ayrı noktaya yaklaşık 2 ton mama bıraktı.

Soğuktan etkilenen ve yaralanan hayvanlara ise Veteriner İşleri Müdürlüğünde görevli veteriner hekimlerce müdahale edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, zor kış şartlarında can dostlarını yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz, ilçe belediyelerimizle birlikte olumsuz hava şartlarında sokak hayvanlarımızın aç kalmaması için şehrin farklı noktalarındaki beslenme alanlarında düzenli olarak yemleme çalışması gerçekleştiriyor." ifadesinde bulundu.

Bir kap yemek ve suyun sokak hayvanları için hayati önem taşıdığını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Belediye olarak bir yandan şehrin doğasını korurken diğer yandan da şehirde yaşayan canlılara sahip çıkıyoruz. Yapacağımız ufak fedakarlıklar, sokaktaki dostlarımızın hayata tutunmasına büyük katkı sağlıyor. Tüm hemşehrilerimiz de evlerinde artan yiyecekleri sahipsiz dostlarımız için uygun yerlere bırakırlarsa el birliğiyle sessiz dostlarımıza sahip çıkmış oluruz."​​​​​​​

