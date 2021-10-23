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Samsun'da "Karışık Hisler" kolaj bale eseri sahnelendi

23.10.2021 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da "Karışık Hisler" kolaj bale eseri sahnelendi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "Karışık Hisler" kolaj bale eseri ile sanatseverlerin karşısına çıktı.

SAMDOB, Karışık Hisler kolaj bale eserini sosyal mesafe kuralı gözeterek 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda beğeniye sundu.

SAMDOB sanatçılarının sahnelediği balenin bir bölümü olan "Amor Stelles" eserinin koreografisinde Tan Sağtürk imzası bulunuyor.

Mehmet Balkan'ın koreografisini yaptığı "Dejavu" ve "Black and White", eylül ayında Samsun'da ilk defa sahnelenmişti. Koreografisi Zeynep Bengier'e ait olan "Sayha" ise eylüldeki temsillerinden sonra tekrar seyirciyle buluşturuldu.

Klasik müziğin unutulmaz isimleri Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach ve Erim Ardal gibi bestecilerin eserlerinden seçilen bölümlerin kullanılacağı bale eseri, sanatseverin beğenisini aldı.

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