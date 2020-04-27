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Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 87 bin 828 lira ceza verildi

SAMSUN HABERLERİ  | 27.04.2020 17:42 | Son Güncelleme

Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 87 bin 828 lira ceza verildi

Samsun Jandarma Komutanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde yasakları ihlal edenlere 87 bin 828 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha, İl Pandemi ve İl İdare Kurulu tarafından alınan kararların uygulamasının takibi amacıyla İl Jandarma Komutanlığınca denetim yapıldı.

Denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlaması kararını ihlal eden 65 yaş ve üstü 28 kişiye 7 bin 484 lira, 20 yaş ve altı 114 kişiye 46 bin 240 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 75 kişiye de 26 bin 264 lira idari para cezası verildi.

Mesire ve piknik alanlarında uyulması gereken kuralları ihlal eden 6 kişi 2 bin 352 lira, toplu taşıma kurallarını ihlal eden 6 kişi 2 bin 352 lira, seyahat izin belgesi bulunmayan 4 kişi 1568 lira ve balık tutan 4 kişi 1568 lira para cezasına çarptırıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplam 28 bin 28 araç ve 44 bin 511 kişi kontrol edildi ve bu kişilere yasaklara uymaları ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda telkinlerde bulunuldu.

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İdari para cezası Kovid-19 Samsun Emniyet Müdürlüğü Samsun Jandarma Komutanlığı yeni tip koronavirüs

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