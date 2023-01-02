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Samsun’da kültür projelerine 556 bin TL yardım

02.01.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da 2022 yılında kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan yerel yönetim, dernek ve vakıfların projelerine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 556 bin TL yardım sağlandı.

Kültürel değerlerin, küreselleşme ile birlikte, hızla değişmeye hatta yok olmaya başlaması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen kültür politikaları çerçevesinde yerel yönetim, dernek ve vakıflara yardım sağlanıyor. Bu çerçevede Samsun’daki belediyeler ve derneklerin kültürel projelerine 556 bin TL destek ödemesi sağlandı.

Başvurular etkinlik tarihinden en az iki ay önce, etkinliğin yapılacağı ilin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yapılıyor. Projesi uygun bulunanlar destek buluyor.

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