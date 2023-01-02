Samsun’da kültür projelerine 556 bin TL yardım

Kültürel değerlerin, küreselleşme ile birlikte, hızla değişmeye hatta yok olmaya başlaması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen kültür politikaları çerçevesinde yerel yönetim, dernek ve vakıflara yardım sağlanıyor. Bu çerçevede Samsun’daki belediyeler ve derneklerin kültürel projelerine 556 bin TL destek ödemesi sağlandı.

Başvurular etkinlik tarihinden en az iki ay önce, etkinliğin yapılacağı ilin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yapılıyor. Projesi uygun bulunanlar destek buluyor.

