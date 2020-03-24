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Samsun’da kuyumcular kepenk kapattı!

SAMSUN HABERLERİ  | 24.03.2020 15:38 | Son Güncelleme

Samsun’da kuyumcular korona virüsü salgını nedeniyle ve "evde kal" çağrılarına destek olmak amacıyla kepenk kapattı.Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman korona virüsü salgını nedeniyle evde kal çağrılarına destek olmak amacıyla bir hafta süreyle iş yerlerinin kapalı olacağını açıkladı.

Samsun’da kuyumcular korona virüsü salgını nedeniyle ve "evde kal" çağrılarına destek olmak amacıyla kepenk kapattı.
Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman korona virüsü salgını nedeniyle evde kal çağrılarına destek olmak amacıyla bir hafta süreyle iş yerlerinin kapalı olacağını açıkladı. Samsun’daki kuyumcular dükkanlarına “Kovid-19 virüs salgını sebebiyle iş yerlerimiz 30 Mart Pazartesi gününe kadar kapalıdır” yazılarını astı ve dükkanlar açılmadı.
Önlemler kapsamında daha öncede çalışma saatlerinde düzenlemeye gittiklerini hatırlatan Salih Özman, “Korona virüsü salgınından korunmak ve bakanlığın aldığı tedbirlere destek olmak amacıyla geçen hafta çalışma saatlerini kısaltmış ve 09.30

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