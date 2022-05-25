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Samsun'da marketten hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 zanlıya adli kontrol

25.05.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da marketten hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 zanlıya adli kontrol

Samsun'un Atakum ilçesinde, aynı firmaya ait 3 marketten içki ve kozmetik ürün çaldıkları iddiasıyla yakalanan biri kadın 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir firmaya ait Yenimahalle, Mimarsinan ve Körfez mahallerindeki 3 marketten içki ve kozmetik ürünlerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlıların 24 kutu içki, 2 parfüm ve makyaj malzemelerini alıp ücretini ödemeden çıktıklarını belirledi.

Şüphelilerin iş yerinden ayrıldıkları otomobili KGYS kameralarını izleyerek bulan ekipler, kadın zanlı B.Ç. ile G.E'yi Yenimahalle Mahallesi'ndeki marketin önünde yakaladı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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