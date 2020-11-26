Samsun’da minibüs aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Samsun’da minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Yenimahalle Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Seyhan idaresindeki 55 AEN 139 plakalı kapalı kasa minibüs refüjdeki demir aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Hasan Seyhan 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Minibüsün çarptığı aydınlatma direği yola düştüğü sırada 55 LL 225 plakalı otomobil de 55 KK 061 plakalı otomobile çarptı. Her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



