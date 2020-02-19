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Samsun’da minikler anı ve hayallerini kitaba dönüştürdü

SAMSUN HABERLERİ  | 19.02.2020 15:39 | Son Güncelleme

Samsun’da ‘Yazamasam da hayal gücümle yazar olabilirim’ adlı e-Twinning projesi kapsamında 3 okuldan ana sınıfı öğrencileri anı ve hayallerini kitaba dönüştürdü.Proje kapsamında Tekkeköy İlkokulu, Lütfiye Dr.

Samsun’da ‘Yazamasam da hayal gücümle yazar olabilirim’ adlı e-Twinning projesi kapsamında 3 okuldan ana sınıfı öğrencileri anı ve hayallerini kitaba dönüştürdü.
Proje kapsamında Tekkeköy İlkokulu, Lütfiye Dr. Kenan Yılmaz İlkokulu ve Hamzalı Gölceğiz İlkokulu ana sınıfı öğrencileri hayalleri ve anılarını aileleriyle paylaşarak birlikte resme döküp oluşturdukları birer aile hikaye kitabı oluşturdu. Aileleriyle beraber önce birer hikaye oluşturan öğrenciler daha sonra bu hikayeyi resmederek kağıda döktü. Oluşturulan hikayeler basılarak bir hikaye kitabı haline getirildi.
Kocaeli’de bulunan Haymeana Anaokulundan Müşerref Demirhan ve Samsun’da Tekkeköy İlkokulundan Ana Sınıfı Öğretmeni Fatma Köseoğlu’nun iş birliğinde yapılan proje çocukların kitap okuma sevgisi ve alışkanlığı kazanmasını ve yazarlık mesleğini tanımasını, aileleriyle beraber kaliteli vakit geçirmesini ve geri dönüşüm bilinci kazanmalarını amaçladı. Şu ana kadar Samsun ve Kocaeli dahil 7 ilde 13 okulda uygulandı.
Proje sorumlularından Tekkeköy İlkokulu Ana Sınıfı Öğretmeni Fatma Köseoğlu, “Projemiz ilk olarak öğrencilerimizin aileleriyle beraber birer kitap çantası veya sorumluluk çantası tasarlayıp hazırlamasıyla başladı. Daha sonra öğrencilerimiz her gün sınıf kütüphanesinden istedikleri bir kitabı seçip evlerine götürdüler ve akşam özellikle babalarımız tarafından hikayeler okundu. Çocuklarımız her gün dinledikleri hikayelerin analizini yaparak resimlerini çizdiler ve zihinlerinde kalanları aile bireylerine anlatarak not aldırdılar. Bu analizler bir araya getirilerek ‘Hikayesi annem ve babamdan analizi benden’ başlığıyla kitap haline getirildi. Projenin sonraki aşamasında ise öğrencilerimiz anıları ve hayal güçleri doğrultusunda ailelerinin desteğiyle birer hikaye oluşturdular ve tekrar ailelerinin desteğiyle hikayelerini resmedip kağıda döktüler. Hazırlanan hikayeler basım evinde bastırılarak hikaye kitabı haline dönüştürüldü” diye konuştu.
Proje kapsamında yapılan diğer çalışmaları da anlatan Köseoğlu, “Kağıt geri dönüşüm çalışmaları yapıldı. Elde edilen yeni kağıtlarla ve artık materyallerle artık materyal kitapları oluşturuldu. Kitap kumbarası oluşturuldu ve kitap toplanarak Bolu’da 2 okul kütüphanesinin kurulması desteklendi. Okulumuza davet edilen yazar Doğan Kan öğrencilerimize ve velilerimize söyleşi yaparak yazarlık mesleğini tanıttı ve kitap okuma alışkanlığının önemini vurguladı” şeklinde konuştu.
Samsun Valisi Osman Kaymak da Karadeniz 6. Kitap Fuarı’nda projenin tanıtıldığı standı inceleyerek proje hakkında bilgi aldı.

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