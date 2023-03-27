YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da motosiklet kazasında bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı

Samsun'da motosiklet kazasında bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı

27.03.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir polis memuru şehit oldu, bir polis memuru yaralandı.

Samsun'da motosiklet kazasında bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde motorize ekipte görevli polis memuru Mustafa Ata Traş yönetimindeki 55 SJ 967 motosiklet, Mimarsinan Mahallesi YEDAŞ Kavşağı'nda H.C.D. yönetimindeki 55 BFR 78 çekiciyle çarpıştı.

Ağır yaralanan iki çocuk babası Traş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla kaldırıldığı özel bir hastanede müdahalelere rağmen şehit oldu. Kazada yaralanan polis memuru İsmail Eken ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Çekicinin sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çarşamba Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 13 bin TL olduÇarşamba Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 13 bin TL oldu
Yalova Altınova’da atık yemekler yüksek kaliteli mamaya dönüşüyorYalova Altınova’da atık yemekler yüksek kaliteli mamaya dönüşüyor
Müjde öğretmen, depremzedeler için topladığı yardımları 3 ilde dağıttıMüjde öğretmen, depremzedeler için topladığı yardımları 3 ilde dağıttı
Anahtar Kelimeler:
şehit Polis memuru Samsun Atakum kaza

Samsun Namaz Vakitleri 27 Mart Pazartesi

İmsak
04:54
Sabah
06:20
Öğle
12:45
İkindi
16:14
Akşam
19:00
Yatsı
20:21
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

Ev temizliğinde devrim yaratan Xiaomi robot süpürgeleri sizin için inceledik

Ev temizliğinde devrim yaratan Xiaomi robot süpürgeleri sizin için inceledik

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.