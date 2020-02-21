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Samsun’da öğrenciler dart müsabakalarından başarıyla döndü

SAMSUN HABERLERİ  | 21.02.2020 18:22 | Son Güncelleme

Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 15-16 Şubat tarihlerinde Rize’de gerçekleşen Gençler Dart Grup Müsabakalarında 2.

Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 15-16 Şubat tarihlerinde Rize’de gerçekleşen Gençler Dart Grup Müsabakalarında 2. olarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.
Elde ettikleri başarı sonrasında Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ı ziyaret eden öğrenciler yaşadıkları gururu paylaştı. Ziyarette öğrencilerin yanında İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Recai Oruç, Okul Aile Birliği Başkanı Murat Topal, Spordan Sorumlu Müdür Yardımcısı Emine Aydoğdu ve Beden Eğitimi Öğretmeni Kağan Aydoğdu yer aldı.
Bafra İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Recai Oruç ziyaret ile ilgili, “Öğrencilerimizin elde ettikleri başarı okulumuzun olduğu kadar tüm ilçenin gururlanmasına neden oldu. Böylesi müsabakalara katılım noktasında tüm okullarımızı olduğu gibi bizleri de destekleyen ve sürekli yanımızda olan Belediye Başkanımız Hamit Kılıç’a teşekkür ediyoruz” dedi.
Son zamanlarda gençlerin elde ettiği başarılardan gururlandıklarını ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise, “15 - 16 Şubat tarihlerinde Rize’de gerçekleşen Gençler Dart Grup Müsabakalarında 2. olarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazanan Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimizin başarısı da ilçe olarak hepimizin mutluluğuna vesile oldu. Gençlerimizi, antrenörlerini ve okul yöneticilerini tebrik ediyor, final müsabakalarında da başarılar diliyorum” şekline konuştu.
Türkiye finalleri 21-22 Mart tarihleri arasında Erzincan’da yapılacak.

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