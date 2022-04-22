Samsun'da okulun önünden bisiklet çalan "takım elbiseli" hırsıza adli kontrol

Samsun'un Atakum ilçesinde okul önündeki bisikleti çalan ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde takım elbise giydiği görülen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekiplerince dün yakalanan O.K'nin Recep Tokur Polis Merkezindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen O.K, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Atakum ilçesinde bir özel okulun önünden yapılan bisiklet hırsızlığı, güvenlik kamerasına da yansımıştı. Görüntülerde, takım elbiseli şüphelinin okulun önüne gelerek çevreyi kontrol ettikten sonra bisiklete binip uzaklaştığı anlar yer almıştı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz