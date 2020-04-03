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Samsun’da otomobil çekiciye çarptı: 1 yaralı

SAMSUN HABERLERİ  | 03.04.2020 15:52 | Son Güncelleme

Samsun’da otomobilin çekiciye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 56.

Samsun’da otomobil çekiciye çarptı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin çekiciye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 56. kilometresi Karacali mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şenol Temel idaresindeki 19 AAL 764 plakalı otomobil, İbrahim Kaya’nın kullandığı 52 LG 154 plakalı çekiciye çarptı. Kaza sonrası savrulan otomobil refüjdeki ağaca vurdu. Kazada yaralanan Elif Temel (22), 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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