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Samsun'da otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı

24.02.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı

Samsun'daki trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Ahmet Sağlam'ın (59) kullandığı 05 ABJ 900 plakalı otomobil, Samsun Ankara kara yolu Çakallı Boğaziçi mevkisinde kontrolden çıktı. Eski Ankara kara yoluna devrilen otomobilin sürücüsü Sağlam ile yanında bulunan Emin Elçin (60) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

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trafik kazası Samsun

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